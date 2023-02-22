桃園市長張善政近期因「北景雲」計畫遭到監察院約談，該計畫下轄的八德運動中心，就曾因遭逢地震，導致天花板掉落上了美國媒體CNN。桃園市議員朱珍瑤20日再加碼爆料此建物滿滿的缺失，直指前市長鄭文燦疏失；另粉專《政客爽》也披露，八德羽球場天花板甚至連設計圖都沒有。

朱珍瑤提到，八德運動中心內缺失修繕，承包商推託責任，修繕進度幾乎停擺，不但地下室天花板多處漏水、車位多處漏水、空調溫度不足、淋浴間沒有熱水、另消防大樓部分樓層整片牆壁也漏水、窗戶漏水、社福館外樓梯積水、屋頂露台積水造成樓下天花板漏水等建築相關缺失，可以說多到罄竹難書、千瘡百孔、難以想像。

政客爽則是從媒體得到資料，直接對行政院副院長鄭文燦開砲，怒嗆「天花板施作沒有設計圖，太神啦！不愧是鄭式豆腐渣工程。」並分析現在桃園市政府披露的進度，跟鄭文燦當時的回應都有很大出入，怎麼能全都推給廠商，當初提案、驗收都肯定有政府審核的責任。

網友們對此也留言，「貪污得太離譜，撥亂反正，張市長加油」、「大撒幣和金玉其外、敗絮其中的綠政府，徹底的無能」、「偷工減料才有暴利可圖」、「好在有換黨。不然就繼續爛下去」、「不換黨執政，不會知道這麼離譜」、「徹查工程款如何花的吧」。