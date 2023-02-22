國民黨前立委蔡正元對藍營2024提名機制頻撂重話，日前針對郭台銘表態爭取藍營提名參選總統，蔡正元曾說若提名郭他馬上寄回黨證退黨。而針對近日惹哭藍營女戰神徐巧芯的「大局條款」，蔡正元21日在《頭條開講》節目強調，不但大局條款得不到年輕和中間選民好感，連搞黨員投票都只會自取其辱。他透露與黨中央人士的對話，掐指一算就猜中是誰提大局條款，黨中央則回覆大局條款絕無此事，黨員投票也不會有。

蔡正元提到，自己的臉書貼文貼出來之後，國民黨中央昨晚也很誠懇回應了他，說「絕無此事」，還調侃他說「蔡半仙，聰明如你，你應該知道這個消息、這個提議是誰提的？我猜一下、掐指一算大概是誰，他說：果然蔡半仙名不虛傳！大概就這個情節，所以我今天就很放心了！」

蔡正元說，如果到時候國民黨還推出一些什麼阿撒不魯的大局條款、小局條款，「我昨天鄭重警告他：連黨員投票都不行！」為什麼？現在國民黨黨員的那個名冊，不是講黨員不好，那個黨員名冊是有問題的，跟投票人名冊不一樣，拿那個東西來做黨員投票，不是給國民黨製造麻煩，讓國民黨的形象又再一次受傷嗎？「所以四年前費鴻泰選區跟賴士葆選區搞黨員投票，我都很有意見了嘛！」

「好吧，算這兩個選區選民水準比較高，黨員名冊沒有問題。」蔡正元直言，你怎麼可以只有兩個選區搞黨員投票呢？其他選區不搞呢？這說不通嘛！如果有些黨員已經去西方極樂世界，還叫他出來投票的話，不是鬧笑話嗎？國民黨不可能像戶政事務所有這麼完整的機制。既然做不到可靠、被信賴的黨員名冊機制，搞黨員投票只會自取其辱，所以黨員投票也不行！那黨中央的回覆是說：也沒有黨員投票。「好，你說的喔！如果到時候沒有照你說的答覆做的時候，那大家就看著辦囉！」