孫興慜出席Burberry 2023秋冬系列大秀。（Burberry提供)

全智賢日前飛往倫敦參加Burberry新任全球創意總監Daniel Lee首秀，自機場穿搭起就備受討論、騎到，在大秀現場她長髮飄逸穿品牌標誌性風衣亮相，一出場就讓鎂光燈閃不停，飄飄仙氣，見到同為大使的孫興慜，卻主動要求簽名、合照，直呼「我是粉絲」，讓後者開心的捂嘴道謝，片段在推特上被大批粉絲轉發討論，也為大秀增加些許話題度。

傑森史塔森與超模妻子蘿西杭亭頓懷特莉出席Burberry 2023秋冬系列大秀。（Burberry提供)

前前Burberry創意總監Christopher Bailey也現身秀場支持。（CFP）

由於是上任Burberry的初發表，Daniel Lee對參與名單嚴格審視，僅邀請品牌大使、品牌好友以及少數媒體，不少人更是品牌長期合作對象，如前前任品牌創意總監監Christopher Bailey、超模黑珍珠納歐咪（Naomi Campbell）、好萊塢男星傑森史塔森及其名模妻子蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）等人，在大秀伸展台上則出現兩位星二代，22歲女模艾莉絲（ Iris Law ）及23歲的男模藍儂蓋勒格（Lennon Gallagher），整場大秀星光熠熠，也可看出不分台前幕後整個時尚圈，對於Daniel Lee有著滿滿的信心與期待。

Burberry將「戰馬騎士」回歸於品牌新Logo外，也以幾何圖騰的方式呈現於服裝上。（Burberry提供)

英倫玫瑰也是本季最常被運用的元素。（Burberry提供)

泰晤士河畔、英倫鄉下常見雁鴨成為本季亮點元素。（Burberry提供)

Daniel Lee回歸該牌傳統，將戶外生活作為本季重點，但最讓粉絲不習慣的許是過往低調地大帝、木質溫暖色，轉眼被搶眼的紫色、紅色、藍色取代，其中「皇室藍」與白色的搭配最為顯眼，而「皇室藍」也將是品牌新強調的代表色，如同BV綠一樣將會塑造另一波色票宣傳;而甫躍上LOGO的戰馬騎士圖案（EKD），並未如外界預料的大量出現於服裝之中，反倒是象徵英國的玫瑰、鴨子，以及重新變形、放大扭轉的格紋元素，成為秀上最為搶眼的單品;至於品牌標誌性的風衣、格紋也有不一樣的變化，前者透過解構式手法將米色Trench長風衣的部分謝節保留，轉化為外套、連衣裙、上衣等，後者則運用過去在Bottega Veneta對編織紋做過的手法，透過放大、扭轉等成為秀上搶眼的毛毯大衣、針織衫、格紋西裝。

以針織打造的雁鴨帽子童趣又可愛。（路透）

以人造皮草打造的巨大獵人帽是本季不可忽視的元素。（路透）

從Daniel Lee最拿手的配件來看，其中一頂以針織打造的綠頭鴨帽帽、手拿水壺包現身，畫風一轉將整體造型變得更加童趣，同時也締造討論度，而包款方面，呼應「戶外生活」的精神，以機能布料製成的馬鞍包、側背包則有望成為下一代it bags。從這次作品來看，Daniel Lee絕對是挖遍整個品牌檔案庫，十分用力、用心地完成整場大秀;對於擅長洞察市場、消費者喜愛的他來說，這場秀可說是未來調整、發展品牌熱門單品、IT 包上最好的「問券調查」。

男星裘德洛（Jude Law）的掌上明珠艾莉絲（ Iris Law ）為Burberry 2023秋冬系列大秀。（Burberry提供)