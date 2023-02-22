近日國民黨傳出2024立委提名推「大局條款」的風聲，保障現任立委的部分引發爭議，惹哭藍營台北市議員徐巧芯。蔡正元21日在《頭條開講》節目強調，民進黨主席賴清德一再聲明，現任立委沒有優先保障的權利，民進黨的現任立委要接受新人的考驗。如果中間選民覺得民進黨的t初選制度比較好，國民黨比較差，不是馬上被打耳光打下去了嗎？國民黨現任立委有比較優秀嗎？大局條款問題會層出不窮，簡直在製造內亂！

「不可否認的，賴清德的民調本來是下降的，現在已經開始回穩了！」蔡正元表示，回穩的原因，跟他最近幾個措施、起手式有關係。他在選黨主席之前跟選黨主席之後兩次聲明，現任立委沒有優先保障的權利，民進黨的現任立委要接受新人的考驗，不管這個新人來自哪裡，都要接受新人的考驗。

蔡正元指出，相比之下，各政黨有不同的提名制度，我們也不一定完全要比照，可是現在國民黨是要跟民進黨競爭，你不是民眾黨。民眾黨有總統候選人，可是他選不上，所以他的立法委員怎麼提名，有人會在意嗎？沒有人在意。可是你國民黨是有可能當選總統的政黨，變成執政黨，那你跟現在執政黨民進黨的立委提名辦法不一致。如果中間選民覺得民進黨的比較好，你國民黨比較差，你不是馬上被打耳光打下去了嗎？

「所以這一點，國民黨中央要很小心！」蔡正元強調，所謂「大局條款」，不管你說得怎麼天花亂墜，就是保障現任立委，那民進黨不保障現任立委，國民黨要保障現任立委，你國民黨現任立委有比較優秀嗎？問題就會層出不窮，你簡直在製造內亂嘛！