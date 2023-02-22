大陸男星何龍龍2019年曾在夯劇《陳情令》電影版走紅後，接連出演多部影視作品，由於臉蛋俊俏又身材高挑，擁有207萬粉絲追蹤，不過，近日何龍龍卻被爆料家暴女友，可見兩人爆發口角後引發肢體衝突，引來社會批評聲浪，對此，何龍龍至截稿前，尚未有任何回應。

狗仔「懂瓜呱」日前上傳一段家暴影片，可見在影片開頭中，何龍龍雙手抱在胸前說：「去醫院檢查(懷孕)不就完了？」，結果女友不斷顧左右而言他，讓何龍龍氣得拿起掃帚，衝到她的面前，見此，女友不干示弱回應：「我沒綠你，你先查孩子不就完了？」，讓口角越演越烈，接連朝女友的方向暴打，畫面搖晃之劇烈，顯見力道之大。

接著，打完人的何龍龍臉上充滿怒氣，直接承認家暴女友：「X我就打她了」，口中繼續吐出髒話，令女友不滿回說：「我就X才會跟你在一起」，這句話再度惹怒何龍龍，站起身來再度飆罵，女友口中則不斷說：「你幹嘛又要打人」，並自稱何龍龍剛才推倒她了。而由於女友全程拿出手機錄影，因此打人的鐵證已在網路傳了開來。

見此，許多網友指責家暴女友的行為：「未知全貌不予置評，還不清楚誰的問題，但使用暴力就是不對」、「不管是誰都不能容忍，家暴只有0次和無數次」、「娛樂圈可以抬走這個人了，家暴男真的無法原諒」、「家暴出軌的感覺都可以回娘家再進化一下，太原始了。」

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