因為主力陳芷英膝傷動刀，已經從「七仙女」變成「六金釵」的台灣科大女籃隊，在111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽，另一好手葉致彤20日與佛光大學一戰頸椎舊傷復發，使得全隊21日對北市大學只能以「五千金」陣容出賽，終場27比80落敗，本季、隊史第2次只拿隊史最低的27分，且苦吞4連敗確定無緣4強，連2季排第6。

台科大本2月3日預賽階段對世新，陳芷英只打19分鐘拿8分即傷退後，2月4日對北市大前夕，王禹雯半夜發高燒到40度無法上場，只能5人撐全場輸球，複賽階段再逢北市大，王禹雯雖健康出擊，但葉致彤舊傷復發，讓台科本季2度僅能以5人陣容出賽，葉致彤透露，頸椎在高中代表北一女打HBL時傷過，一直未全好， 20日與佛大一戰撞到舊傷復發，本季最後兩場比賽無奈作壁上觀。

台科大教練陳忠誠表示，下季除有4個獨招名額，另有5個甄試名額，如都收滿，可一口氣新收9枚大一菜鳥，而本季既有的7人，陳芷英下季升大四，另6人都僅大二、大三，也即全數可再擔綱，期待有新血讓球隊陣容更壯大。

北市大大四看板中鋒廖瑋晴11分、7籃板，搭配隊友黃語瑄三分球7投中4、本季最多的14分，以及侯子映12分、李貞誼11分、方曉晴10分，順利收下複賽階段首勝，22日複賽最後一場單循環賽，要和目前同樣1勝3敗的佛大，爭奪最後一張4強席位。