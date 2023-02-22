上一戰只讓預賽第2台灣師大全場拿54分，21日晚上逢本季不敗之師、預賽第1文化，世新大學更把失分壓低至46分，挑戰4連霸的衛冕軍得以66比46中斷文化開季14連勝，不只連兩天甜蜜復仇，也展現尋求4連霸的戰力、氣勢，在111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級6強複賽4連勝，躍居第一。

世新繼108、109學年後，近4年3度拿複賽第1，再度成為下月24到26日台北小巨蛋決賽的頭號種子席位，下月25日準決賽的對手是複賽第4，將是22日北市大學與佛光大學之間的勝隊。

世新12人上場、11人得分，新外援吉芙16分、17籃板「雙十」，許玟瑄6分及平本季個人最多的12籃板，大一菜鳥後衛宋瑞蓁先發20分鐘拿11分，本土球員唯一上雙，兩分球9投中4還可以，但三分球4投中1、2罰都不中，則都不OK，宋瑞蓁補充，這並非第一次，高中披北一女戰袍打HBL也有過，但本季初入UBA，是迄今打13場來頭一遭，下次得加油。

「閃電俠」宋瑞蓁說：「雖然得分雙位數但準頭太差，尤其是罰球。依球隊規定，單場2罰都不中，得自掏腰包請全隊喝飲料，約莫要花900到1000元，儘管破費，但自己罰不準，怨不得人。」