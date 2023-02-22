在俄烏戰爭接近一周年之際，美國總統拜登訪問了基輔，烏克蘭的局勢可以說已經底定。接下來的戰事將不是由俄羅斯何時集結大軍進行反攻來決定，而是美歐送給烏克蘭的裝甲車、坦克與戰機何時可以備戰來決定的。至於烏克蘭接到新裝備後要如何發動攻勢，首要目標應當是奪回克里米亞，然後烏克蘭與美國才會同意進行和談。至於烏東地區的盧干斯克與頓內次克兩州，本來就是長期處於分離狀態且難以控制，迫切性較低，可以留給以後再處理。

近期歐洲與美國開始轉移重型坦克、裝甲車並訓練烏克蘭士兵使用與維護技術後，外傳這批重武器將陸續在3月至5月間加入戰鬥，澤倫斯基一再提起的F-16戰機也可望在6、7月獲得北約的支援，因此在年中左右大概率就會組織大規模的兵力奪回克里米亞半島。雖然包括中國、法國在內的一些國家仍希望在交戰滿一周年時推動和平談判，但看起來現在要走上談判桌的可能性不大。畢竟拜登訪問基輔是經過仔細盤算的，如果美國認為烏克蘭沒有十足勝算，拜登不會冒政治風險在基輔亮相。現在形勢對烏克蘭有利，打了一年的戰爭，不從俄羅斯手裡拿點真金白銀回來，美方與烏克蘭是不會罷休的。

拜登訪問基輔返美之後，立即發表俄烏戰爭周年演說，協助烏克蘭戰勝俄羅斯對他爭取連任有極大的作用。（圖／路透）

從2014年俄羅斯進軍佔領克里米亞至今已有9年，當年克里米亞在俄軍槍口下舉行入俄公投，連同盧頓2州的自治權問題，一併在2014年9月德法兩國斡旋下簽署了《明斯克協議》。協議默認了克里米亞獨立後加入俄羅斯聯邦，並同意盧頓2州保有自治權，但多年來2州在莫斯科的支持下繼續尋求獨立，並不斷與烏克蘭政府軍發生衝突。

2022年俄烏戰爭爆發，明斯克協議等於完全推翻，當年居中斡旋的德法兩國受盡各國嘲諷。澤倫斯基在西方國家援助下穩住情勢後，發表要收回克里米亞的立場，獲得了許多國家的支持，包括美、加、澳、歐盟與中國。印度則是承認俄羅斯在克里米亞的「特殊利益」，但不承認其領土變更。

克里米亞對烏克蘭與俄羅斯都是非常重要的出海口。（圖／中央社製圖）

目前仍然承認克里米亞歸屬俄羅斯的有9國，分別是吉爾吉斯、北韓、古巴、委內瑞拉、玻利維亞、敘利亞、尼加拉瓜、津巴布韋、蘇丹，另外還有2個尚未被國際承認、由俄羅斯控制的南奧塞梯與阿布哈茲政府，一向與俄羅斯關係親近的白俄羅斯與哈薩克斯坦則未表態支持。很顯然地，普丁在併吞克里米亞一事上，沒有獲得國際上稍為像樣的支持。

克里米亞與俄羅斯之間隔著刻赤海峽，海峽上有座克里米亞大橋。圖為去年底大橋被烏克蘭炸毀。（圖／美聯社）

克里米亞對烏克蘭與俄羅斯都是非常重要的出海口，它是個位於黑海北邊的半島，在烏克蘭的最南邊，它東北方是亞速海，東邊是刻赤半島，隔海峽與俄羅斯相望，海峽上有克里米亞大橋連接俄羅斯，另一端有2條公路連接烏克蘭。大橋的兩頭都是沼澤與水域，去年烏克蘭炸了大橋，克里米亞與俄羅斯就失去聯繫。半島面積有2.7萬平方公里，人口200多萬，最大城市是西南端的塞瓦斯托波爾（Sevastopol），前蘇聯的黑海艦隊就是以此為母港，有極重要的軍事作用。

從前蘇聯一直到俄羅斯，黑海艦隊的母港都是塞瓦斯托波爾，它是俄海軍通往歐洲地中海與中東的重要門戶。圖為塞瓦斯托波爾港內黑海艦隊。（圖／wikipedia）

塞瓦斯托波爾既是重要軍港，歷史上也是兵家必爭之地，為此發生過2次戰爭。一次是1853-1856年的第9次俄土戰爭（或稱克里米亞戰爭），由俄羅斯帝國對抗鄂圖曼帝國、法蘭西第二帝國、大英帝國與義大利薩丁尼亞王國。結果俄方戰敗，簽署巴黎合約，保住克里米亞半島，但失去往歐洲出海口。另一場則是二次大戰時期納粹德軍曼施坦因將軍強攻塞瓦斯托波爾，最後德軍以800毫米巨砲擊毀雕堡才攻下，曼施坦因也因此獲得希特勒頒授元帥頭銜。

1853-1856年克里米亞戰爭中俄羅斯帝國戰敗，簽訂巴黎和約 ，保住克里米亞半島，卻失去歐洲出海口。（圖／William Simpson 繪製，Wikipedia

蘇聯時期的克里米亞在赫魯雪夫執政時期劃給了烏克蘭，外傳是因為赫魯雪夫本人出自烏克蘭。1991年蘇聯解體時，烏克蘭從蘇聯獨立出來，當時克里米亞舉行公投，有54%的票決定跟隨烏克蘭獨立。2014年烏克蘭亞努柯維奇執政時情勢混亂，普丁策動克里米亞內部親俄人士騷亂，隨後派兵進入維持秩序並扶植親俄勢力，最後才有克里米亞公投入俄之舉與其後的明斯克協議。

因此，從歷史上或是現有國際法上，烏克蘭對克里米亞的領土管轄權主張不存在爭議，當年德法主導的明斯克協議也因此被批評為向俄羅斯強權妥協的骯髒協議。這些年來烏克蘭從未放棄克里米亞的主權，加上又是戰略要地、對歐洲的出海口，現在軍事情勢有利時，當然得趁機奪回克里米亞。而且一旦奪回塞瓦斯托波爾港，削弱了俄羅斯海軍在黑海的戰略地位，必然會引進美國勢力，這也是美國可藉以以箝制俄羅斯在歐洲出海口的絕佳良機，就算澤倫斯基一時犯了糊塗，拜登也不可能會放手，因為這就是協助烏克蘭並同時削弱俄羅斯的戰略目標。