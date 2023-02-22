31歲張文綺單身兩年，先前自爆已有新對象，兩人正遠距離曖昧中。時報周刊CTWANT則在2月14日西洋情人節當晚，直擊剛結束電視台錄影工作的張文綺，相約男性友人在台北市大安區居酒屋共進浪漫晚餐，為此她還特別精心打扮，在寒冷冬夜辣秀逆天長腿赴約，看來相當重視對方，令人相當好奇該男子是否就是張文綺口中所說的曖昧男子。
2月14日晚間7點多，張文綺結束錄影工作後走出華視大樓，邊走邊看手機訊息的她，似乎是與人有約。正當記者腦中閃過這個念頭時，已有一位在門口守候多時的體格壯碩男子向她走來，兩人外型登對年齡看來相仿，會合後隨即一起步行離開。本以為兩人要搭車轉往其他地方，但這對男女友人就這樣肩並肩的散步，短短6分鐘的路程，兩人邊走邊聊看來心情相當不錯，之後一同轉進忠孝東路巷內的一家居酒屋共進雙人晚餐。
雖然張文綺剛才的路上與壯碩男一直保持著微妙的禮貌距離，但在酒精催化之下，似乎開始漸漸拉近了彼此的心。席間兩人有說有笑，張文綺時而托腮傾聽、時而開懷大笑，偶爾更露出難得的小女人嬌羞樣貌，就像是剛陷入熱戀中的小女人一樣可愛，臉上表情相當豐富。
3個小時後，吃完情人節晚餐的兩人酒足飯飽地走出居酒屋，此時已接近深夜11點，兩人接著往回朝華視的方向前進。途中，張文綺不知是否因為多喝了兩杯不勝酒力，一時間腳步突然沒踩穩，男友人相當機警地幫扶了她一把，之後對方便一路用右手輕觸張文綺的背，相當保護地一路將她安全送回到電視台。之後兩人在門口繼續聊天，彼此似乎有聊不完的話題一樣，沒多久一位代駕司機現身，將兩人接上車，只可惜竟沒有後續戲碼，途中曖昧男居然先自行下車，深夜11點半，張文綺也安全地回到為于新北市三重區的新家。
對於情人節和年輕壯碩男一同共進浪漫晚餐，對方是否就是一個多月前透過長輩介紹的花東曖昧對象？張文綺經紀人回應本刊表示：「張文綺是跟台中鹹酥雞的合作廠商吃飯，為了以後的加盟機制討論網站架構。」至於兩人會相約西洋情人節，單純只是因為當天剛好是《天才衝衝衝〉節目錄影，該節目錄影一直都很準時，時間好約。
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