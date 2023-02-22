時報周刊CTWANT日前拍到龍語申與何依霈互相到對方家過夜，對於緋聞，龍語申低調回應「順其自然」、「謝謝關心」，不正面承認，卻也沒否認。但據本刊觀察，雙方其實已經進展到見家人的程度，日前龍語申開著車載何依霈一路南下，五個小時車程的終點，竟然是到何依霈雲林外婆家，她帶著《一家團圓》假戲真做的劇中老公龍語申來訪，這下真的是上演「依」家團圓。

龍語申載何依霈(右)回她雲林外婆家，途中何依霈下車買伴手禮，龍語申則等她離開好一會兒才下車抽菸上洗手間。（圖／本刊攝影組）

等何依霈買好三袋伴手禮，已返回車上的龍語申從駕駛座伸手接過她的咖啡，兩人一起駛離休息站繼續南下。（圖／本刊攝影組）

二月十日近十二點，龍語申將停在附近停車場的車子開回租屋處外停放，接著進家門。約半個小時後，龍語申換了一身服裝，拿著吸塵器清理車內空間，接著將車開進社區，想必就是準備要接「依」人出門，如此小心翼翼，大概是避免被人發現他與何依霈兩人一起行動，果然，五分鐘後車子開出停車場，副駕駛座隱約可看何依霈的身影。

約下午三點半左右，車子開下高速公路，一路直奔雲林北港鎮的武德宮。（圖／本刊攝影組）

兩人在北港武德宮拜財神，過程完全零互動，連眼神都沒有交會。（圖／本刊攝影組）

隨後車子開上二高南下，下午兩點多在清水服務區稍事休息，車子才剛停妥，坐在副駕駛座的何依霈便迅速下車，獨自前往休息站的商店選購伴手禮，而龍語申避嫌得十分徹底，等女方下車一段時間後，他才下車抽菸，到洗手間上廁所並伸展一下筋骨在回車上。十五分鐘過後，何依霈拿著三袋戰利品和一杯咖啡放進車子後座，坐在駕駛座的龍語申並沒有下車，而是從車內直接伸手接過咖啡，而何依霈放好禮盒後，拿著幾張衛生紙到洗手間方便，幾分鐘後小跑步上車繼續南下。

何依霈拿著香與發財金，右手無名指上的訂情戒牢牢戴著。（圖／本刊攝影組）

拜拜完約莫五點，小倆口驅車前往雲林縣崙背鄉，何依霈還在IG限動Po出「一個說走就走的行程！雲林我回來啦」。（圖／本刊攝影組、取自何依霈IG）

三點半左右，車子開下高速公路，一路直奔雲林北港鎮的武德宮。同樣的，兩人還是分開下車、分頭行動，雖然同車旅行，但一踏到陸地上，兩人便很有默契地切換成陌生人模式，零互動零交談，就連眼神也沒有交會，但兩人手上的情侶對戒相當醒目。而兩人也在發財金上寫下本名、藝名，祈求事業騰飛鴻達。

兩人車上有說有笑，看得出心情非常愉快。（圖／本刊攝影組）

結束求財行程後，約莫五點，小倆口驅車來到雲林縣崙背鄉，女方興奮地在IG的限時動態Po出「一個說走就走的行程！雲林我回來啦」，本刊也發現，下車就裝不認識的他們，躲進車裡就有說有笑，還燦爛一笑露出雪白牙齒，可見心情十分愉悅。五點二十六分，車子開進一處住宅社區內，何依霈先下車拿好伴手禮，龍語申接著將車停好，車旁還停了一輛藍色貨車，而這台車，曾在何依霈過往「雲林外婆家」貼文中出現。看來，這趟「說走就走的行程」正是帶著男友見外婆的旅行，也見證兩人感情發展神速。

五個小時的車程，最終目的地是何依霈雲林外婆家，何依霈下車後，龍語申則去停車。（圖／本刊攝影組）

何依霈曾在社群PO出雲林外婆家的照片，當時門口的貨車如今也還停放在外婆家外面。（圖／取自何依霈臉書）

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