龍語申本名是陳禕倫，戲演了不少但星運不佳，還曾超過一年沒有工作，讓他萌生改名的念頭，2021年一位高人說他的名字「禕」中有帶刀，建議他更改藝名為龍語申重新出發，身分證本名也改為陳語申，改名時他曾自嘲：「反正最壞也就這樣了，也沒差不妨試一試。」改了名之後他也換了新的經紀公司，並演出八點檔《一家團圓》要角，事業運也隨之開展。

占星權威唐綺陽，原本是以唐立淇這個名字建立知名度，十幾年來該名字深植人心，但幫唐綺陽取名的老師謝承武曾向媒體露露，其實早在2005年，她就為了招事業桃花，又因很喜歡「陽」這個字，認為正面又有「太陽之女」的意義，因此將本名唐雅君改為唐綺陽，不過之後還是靠著唐立淇這個名字闖蕩演藝圈，直到2017年，她終於大動作將臉書粉絲專頁都改名，此後事業開展性大，海外市場也已拓展，觀眾緣極佳，工作量暴增，還成為金鐘主持人，事業運到達顛峰。

愷樂改名之後事業及桃花運都旺到爆，不過爛桃花卻害她毀了事業。（圖／取自愷樂臉書）

曾是幼幼台蝴蝶姐姐的愷樂，原本本名是「簡筑翎」，為求事業並象徵正式轉型，她將本名改成「簡愷樂」，改名之後她主持、唱歌、代言樣樣來，甚至明顯發現連桃花運也變好，不過2020年卻因捲入被羅志祥前女友周揚青揭露「豬蝶戀」的風暴中，神隱至今已近三年。

過去在黑澀會曾以「糖果」名稱出道的陳斯亞，在今年一月滿30歲生日時為求新氣象，將「斯」亞改為「詩」亞，也提醒粉絲她未來都會以新名字活動。不過她其實在高中時期本名是鄭羽婷，隨後因家庭因素改姓陳，等簽了經紀公司，請老師幫她取了伊凌當藝名，後來又將本名及藝名都改成陳斯亞，叫了多年的斯亞之後，到今年出才又再改名陳詩亞。

外號「糖果」的陳斯亞，今年初宣告將改名為陳詩亞。（圖／取自陳斯亞臉書）

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