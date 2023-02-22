竹聯幫仁堂弘仁會名聲響亮，會長小阿閎更號稱「最派黑道大哥」，不但涉及前年台南女組頭綁架案、中山區酒店丟擲手榴彈等，甚至牽扯綁架88會館老闆、地下匯兌業者小明，再加上警方鎖定弘仁會是掃黑頭號目標，讓該組織近來轉趨低調，但日前傳出弘仁會祭出新撈金手法瞄準「富商豬仔團」，橫行北市，鎖定多金肥羊富商押人勒贖、放骰子合照企圖魚目混珠，消息傳出讓富商們人人聞之色變。

據了解，今年一月年節期間，一名酒店股東A先生被誆騙至一處民宅，遭10多名弘仁會成員毆打凌虐，遭脅迫交付贖金，最後以400萬現金放人，但是A先生獲釋前，會眾們拿出骰子大搖大擺拍下照片，企圖以「賭債」合理化贖金，由於整起打人過程都有專人錄下拍下，弘仁會幫眾對A先生嗆聲「不要以為是大哥，我們就不會找上你」、「最好乖乖聽話，被打的影片流出去，看你怎麼在社會『站起』！」

警方目前已經鎖定弘仁會「富商豬仔團」押人勒贖涉案的一干成員，正循線追緝中。據了解，弘仁會名號響、人數眾多，怎麼養活旗下小弟是大哥們面臨的一大問題，加上現在20歲出頭的新生代爭上位搶出頭，撈錢手法逐漸粗糙，就算沒有債務糾紛，都可能因為有錢被盯上。

號稱「最派黑道」的小阿閎為現任弘仁會會長，他因牽涉地下匯兌業者小明擄人未遂案遭逮捕，弘仁會因此下追緝令，要跟小明「輸贏」。（圖／本刊資料照）

黑幫撈金術百百種，日前北市刑大破獲22歲弘仁會大哥強收保護費，魚肉宜蘭。警方表示，主嫌李男是弘仁會新生代小組長，敢打敢殺是會內公認的一員猛將，他受組織指示到宜蘭設立新據點替弘仁會「開疆拓土」，期間也打著弘仁會名號吸收3名成員，一幫人鎖定蘇澳生意興隆的海產餐廳、舒壓會館等，囂張入店索討保護費。

去年四月間，李男先到海產餐廳消費，結帳時故意和員工起衝突，落人持棒棍砸店，接著李男率眾前往要求繳付保護費，店家不答應，結果接連多日遭騷擾、砸店、霸店；李男更同時盯上附近的2家舒壓會館，還先觀察出入顧客人數多寡，要求一個月給付1萬到2萬元之保護費或插乾股，店家不敢拒絕，只得乖乖上繳求平安。

案經北市刑大追查，日前查緝李男等4人到案，查扣彈簧刀、皮帶刀、西瓜刀及不法所得14萬3千多元，詢後依《組織犯罪防制條例》、《恐嚇取財》等罪嫌送辦，也正擴大深入追查有無其他受害者。

小阿閎涉及多起擄人勒贖案以及前年中山區酒店遭丟擲手榴彈案，當時火光巨響嚇的路人奔逃。（圖／本刊資料照）

本刊調查，弘仁會是竹聯幫仁堂直系分會，也是近年來社會上、警方關注焦點，綽號小阿閎是第五代林姓會長，在道上以凶狠出名，2015年4月，藝人馬國畢和汪建民欠下千萬債務遭其毆打，此外小阿閎也介入大台北地區多起都更工程利益外，涉及高利貸，販毒，鬥毆及信號彈縱火案件、前年的台南女組頭綁架案以及中山區酒店遭丟擲炸彈，連88會館老闆、地下匯兌業者小明疑似婉拒其入股，遭其綁架驚險脫逃，事後小阿閎揚言「見一次綁一次」，而小明脫逃後至北檢指控對方擄人未遂，讓小阿閎遭到收押，弘仁會甚至因此發下追緝令，要跟小明「輸贏」。

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