全台坊間出現許多棋牌社、休閒會館，名為休閒、聯誼，實際上是在非法經營賭博，前年台北市即下令不核准以麻將社、棋牌社等名稱申請商業登記，但本刊調查，部分不肖業者將名稱改為桌遊、休閒會館仍然可以順利取得合法執照，而發放執照的經發局只管發執照，根本不管該場所有沒有賭博，因此這種以合法掩護非法的賭博會館才會永遠抓不完。

據了解，目前經營棋牌社、休閒會館業者，都是以「J701040休閒活動場館業」作為登記營業項目，業者申請到營業登記證後在店內擺設幾張電動麻將桌，購入幾套麻將設備，就可以開始營業。除了上網攬客，也透過口耳相傳在賭客之間互相介紹，也不管客人是否涉及非法賭博，只管以收場地費為名目作為抽頭金。

根據新北市政府經濟發展局的資料顯示，自民國109年起至112年2月19日止，以「休閒活動場館業」為營業項目登記新增家數有231家，明顯看出申請業者逐年增加。而申請執照只需自行檢附，新北市政府商業登記申請書、負責人身分證明文件等9項文件，即可順利申請，無須任何實地審查，因此即使未來被查獲不法而撤照，只要換地換人重申請即可，完全沒有難度。

警方曾多次破獲非法營業的休閒會館。（圖／資料畫面）

新北市經發局表示，坊間的橋牌社如以營利為目的來申請商業登記，所登記的營業項目為「休閒活動場館業」，並非屬於特殊行業，因此，只要申請時符合商業登記申請文件即可核准，而公司及商業設立程序是採「登記與管理分離」原則，登記後商業實際經營行為，則依各該行為法令規定進行管理。

不具名的官員透露，簡而言之，經發局面對各項休閒會館的申請，只要申請者提出符合規定的文件資料，就可以依法發放執照給業者，至於業者有沒有在會館內從事非法行為，經發局管不到，也不會管，若有違法行為則依該行為的業管機關及法條去因應處理，正因無法從源頭管制執照的發放，違法的麻將或德州撲克賭場才會抓不勝抓、春風吹又生。

新北市議員邱烽堯表示，棋牌社、休閒會館與以往電玩店、理容院同樣在灰色地帶經營。起初，設立這些店家都是立意良善，但時常因為業者不擅加管理，導致衍生非法事件，問題主軸還需要主管機關、查緝單位、經營者三方互相配合，才能有效喝止賭博情況發生。

新北市議員邱烽堯認為，對於休閒會館應該加強控管。（圖／邱烽堯提供）

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