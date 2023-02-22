全美不動產經紀人協會（NAR）21日公布，1月成屋銷售經季調後月減0.7％，換算成年率為400萬戶，跌至2010年10月新低，與去年同期相比大減36.9％。NAR表示，1月成屋銷售連跌12個月，刷新1999年以來連跌紀錄。
美國成屋銷售去年跌至2014年來最低水位，歸咎於房貸利率飆升及房價創新高，購屋成本每月因此多出數百美元。住房負擔能力下降，加上大環境經濟的不確定性，逼得買家退出房市。
30年期固定房貸平均利率上周升抵6.32％，創4個月來最大單周升幅。
美國房市動能依舊疲弱，房貸利率居高不下讓買家裹足不前，1月成屋銷售連續12個月走跌，史上最長連跌紀錄再堆高。
全美不動產經紀人協會（NAR）21日公布，1月成屋銷售經季調後月減0.7％，換算成年率為400萬戶，跌至2010年10月新低，與去年同期相比大減36.9％。NAR表示，1月成屋銷售連跌12個月，刷新1999年以來連跌紀錄。
美國成屋銷售去年跌至2014年來最低水位，歸咎於房貸利率飆升及房價創新高，購屋成本每月因此多出數百美元。住房負擔能力下降，加上大環境經濟的不確定性，逼得買家退出房市。
30年期固定房貸平均利率上周升抵6.32％，創4個月來最大單周升幅。
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