藍營2024總統大選人選懸而未定，國民黨高層透露，黨內將在6、7月開始提名。新北市長侯友宜被認為是「最強母雞」，黨主席朱立倫希望帶領黨在2024年拿下勝選，將會徵召侯友宜參選。

2024總統大選的時間越來越近，各界關注藍、綠、白可能候選人，目前民進黨以黨主席賴清德角逐機率最高、民眾黨則是前台北市長柯文哲最有可能、藍營方面目前還未決定選拔機制，但多數人都看好支持度較高的新北市長侯友宜。

對於是否參選2024總統大選，侯友宜至今仍未鬆口，昨(21)日仍強調「我現在是新北市長」，會繼續努力打拚，大家心連心不分族群、你我，甚至黨派，團結為中華民國、為台灣打拚。根據聯合新聞網報導，國民黨高層透露，國民黨將在4月開始規劃，6、7月進行提名，目前看來侯友宜的民調最高，具有被提名的資格，黨中央徵召侯友宜已是大勢所趨，對朱立倫而言，最重要的是帶領黨拿下2024年勝選，這也是黨內的共識，所以到時候將會徵召他參選。

據美麗島電子報最新公布2024總統大選最新民調，若侯友宜對上民進黨主席賴清德，侯領先賴6.7個百分點；但如果民眾黨主席柯文哲也加入選戰，形成「三腳督」的狀況，則由賴獲勝。