女子金德儀涉嫌向多位地政士借牌，以虛增貸款人頭的所得清單、拉高不動產成交價等方式，向彰化、華南等4家銀行詐貸2億多元，造成4家銀行共損失約1億元；台北地檢署查出4家銀行有「內鬼」配合金女詐貸，21日指揮調查局北部地區機動工作站、台北市調查處兵分11路搜索，依違反《銀行法》等罪約談當年承辦的彰銀韓姓襄理等10名行員。 檢察官訊後，22日諭令韓男 20萬元交保，另李姓行員等9人各以20萬、15萬、6萬、5萬元交保、限制住居。

金女過去多次遭刑事局、新北市刑大、調查局等單位偵辦，也被台北、士林地檢署起訴過，另2020年刑事局查出，重出江湖的金女，以掮客買屋設局騙走1580萬，一度遭聲押獲准。金女涉案部分，去年7月已被判刑3年8個月確定。

檢調調查，金德儀向不知情的代書借牌，租用其事務所辦公，另找人頭充當不動產交易的買賣雙方，於2011年至2016年間以不實的公司扣繳憑單，虛增貸款者的所得資料；其中，有貸款者年薪約30多萬元，卻被灌水虛增至150萬至200萬元。

金德儀等人涉嫌將不動產價格灌水後，向銀行詐貸，再利用前2年只須繳息不還本的寬限期，繳交不到2年就不還款，讓銀行低價法拍擔保品抵債；金女詐貸的11戶不動產，分布在台北市南港、新北市新店、淡水及桃園等地，每戶市價約千萬元，成交價則被灌水至2000多萬元，共詐貸2億多元。全案經銀行內部審核發現疑點，向檢調提告才曝光。

經調查局蒐證分析後，懷疑金女以假交易資料能順利騙過銀行申貸，幕後疑有銀行人員「內神通外鬼」，其中華南、彰化等4家銀行的承辦行員在2011年到2016年間，涉嫌故意在審核資料時配合放水，造成銀行損失，檢調不排除涉案行員有收受好處包庇放水，全案擴大調查中。