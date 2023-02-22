內行人去錢櫃KTV一定會點牛肉麵，到拿坡里披薩店選擇炸雞，在肯德基買蛋塔。營養師高敏敏就列舉8間「被耽誤的店」，公開這些熱門產品的熱量，並教大家如何吃才健康。

●被KTV耽誤的牛肉麵店（錢櫃）：一碗紅燒牛肉麵870大卡。

高敏敏建議，可改選清燉湯頭、牛腱肉部位及粗麵條，因為紅燒湯頭會添加豆瓣醬，是很可怕的熱量來源；而牛腱肉油脂較少，是熱量較低的部位；選擇粗麵條是因為體積較大，吸附的湯汁會比較少，最重要的是，「千萬不要因為好吃就把湯喝光光，最可怕的熱量就是在湯裡。」

●被家具耽誤的肉丸店（IKEA）：一盤肉丸657大卡。

大部分的加工食品不外乎「高澱粉、高油脂、高鈉」，加上為了品質、風味、保存期，一定會有添加物，建議偶一為之或是吃原型肉即可。

●被漢堡耽誤的薯條店（麥當勞）：一包大薯529大卡。

高敏表示，食物經過高溫油炸，會破壞其中的營養素。而澱粉類食物原本熱量就不低，經過油炸後也會使熱量攀升；加上澱粉易吸油，油脂含量也會比原本來得高。

●被壽司耽誤的甜點店（藏壽司）：一份聖代342大卡。

高敏敏建議，如果真的嘴饞想吃甜點，可以選擇以雞蛋、牛奶或原型食材本身為原料、少油少糖製作的甜點，並和朋友、家人共享。搭配無糖茶、黑咖啡、牛奶、無糖豆漿等代替含糖飲料。

●被披薩耽誤的炸雞店（拿坡里）：一根炸雞腿345大卡。

雞肉本身是屬於優質蛋白質，但透過不同的料理方式，熱量也會有所差異，高敏敏直言，「油炸」是最不明智的手法，因為外層都會裹滿粉，再整個拿去油炸，「熱量自然會比原本高出2倍以上」。

●被炸雞耽誤的蛋塔店（肯德基）：一顆蛋塔182大卡。

單個的熱量並不高，但因小巧精緻，常常讓人一個接著一個，而蛋塔是酥皮加上油製作的點心，所以含油量會比較高，有高血脂的人或想減脂的人，務必控制份量。

●被漢堡耽誤的紅茶店（摩斯漢堡）：一杯紅茶111大卡。

高敏敏提醒，要小心很多含糖茶的精緻糖量也不低，真的想喝就來杯無糖茶。

●被咖啡耽誤的蘋果展示店（星巴克）。

高敏敏笑說：「多吃蘋果可幫助消化、降膽固醇與血壓。希望大家享用美食同時，身材跟健康也要把持住。」