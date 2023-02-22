一位男網友私訊婦產科醫師，表示前女友私處總是傳出陣陣魚腥味，後來才知道對方感染了滴蟲性陰道炎，很好奇感染源為何。對此，蘇怡寧則說，有柯南精神很棒，但用藥可能是確診也可能是預防性投藥，不過通篇的重點是「前女友」，都已經是過去了，你還執著什麽？引起網友討論。

蘇怡寧昨在臉書粉專PO出對話截圖，一位男網友私訊問，前女友的私密處有著濃厚魚腥味，偷翻了女友的藥袋，上網查詢發現前女友應該是感染滴蟲性陰道炎，而他看到相關資料，指這款陰道炎大多是透過性行為接觸感染，但他與前女友交往前長達2年半沒有與任何人發生性行為，因此很好奇女友的陰道炎是從哪來的。

從截圖中可見，蘇怡寧看完問題後回了一句「我怎麼會知道！」怎料位男網友仍緊咬不放，追問「滴蟲是否會由陰道原生感染？」、「還是一律會從外界感染？」讓醫師感嘆直呼，都已經是前女友了，你還在執著什麽？還是好好治療吧！

蘇怡寧表示，前女友陰道感染一定是性接觸感染嗎？原PO都不知道了，他又怎麼會知道呢？不過，以醫學的角度來看，如果是性接觸傳染疾病，傳染途徑想當然是透過性接觸才能夠傳染。上次有一對夫妻感染了尖頭濕疣，在門診裡面吶喊絕對不可能，雙方都堅稱是彼此唯一的性伴侶，而他聽了也只能微笑，試圖轉移話題。

蘇怡寧指出，男網友稱是從藥袋上面看到塞劑的名稱，再上網推測前女友得了滴蟲陰道炎，他認為有柯南精神很棒，但臨床治療不一定就是感染滴蟲，也有可能是預防性投藥，那前女友到底屬於哪種狀況，原PO都不知道了，他又怎麼會知道？但不是所有的陰道感染都與性行為有關，有些霉菌感染或是細菌感染可能是透過特定機會發生的，不過，人生應該往前看，其實沒必要這麼糾結在過去。

貼文引起網友討論，「這種事本來就沒絕對，就像有戴套套也有可能會中」、「叫他去問前女友才有正確答案」、「通篇重點：前女友」、「原PO趕快放下吧，執著又有何意義」、「重點是都前女友了，還執著個屁」。