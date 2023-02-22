王子邱勝翊與郭雪芙認識十多年，因一起演出電影《山中森林》傳出熱戀消息，但面對外界詢問兩人始終否認到底，如今卻爆出兩人雖然已交往一年半，但卻已在去年因個性及理財觀念不合分手，對此，郭雪芙的經紀人回應了。

根據《鏡週刊》報導，王子與郭雪芙雖相識多年，直到為電影去上表演課才慢慢熟悉，據工作人員表示，劇組有為四位主演準備個別化妝室，李康生與李千娜沒拍戲時，都會待在自己的房間，而王子與郭雪芙卻常常到對方房裡，之後還曾被直擊進出彼此家中。

如今兩人爆出已分手的消息，雙方友人透露，分手原因是對未來沒共識，王子雖然會賺錢但至今沒想過買房，而是將錢投資在名車上，個性也像孩子，反觀郭雪芙因母親早逝父親再娶，從小個性較獨立務實，因此理財觀念及個性不合才導致分手，對此，郭雪芙經紀人表示，戀情都是謠言，而王子則未回應。

事實上，兩人在劇中飾演一對情侶，而他們也曾被直擊在街頭拍攝吻戲，才進而傳出戀愛消息，然而，他們先前在多次受訪時，否認過戀情，郭雪芙當時更大方表示「對電影宣傳來說也蠻好的」，至於曾被拍到被邱宇辰（毛弟）親自接送到早午餐店被形容是「遛大嫂」，她則無奈說道：「其實大家就是朋友一起出去，但就被串在一起我也沒辦法」。