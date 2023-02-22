氣象局發布台北市大雨特報，並觀測今晨最低溫在新北石門10.1度，氣象專家吳德榮表示，周五更強冷空氣南下，北、東轉雨，228連假前兩天周六、日（25、26日）北台灣冷，氣溫降至最低，部分縣市降下探8度，周六大台北、東半部有雨，周日起轉乾，連假後兩天下周一、二氣溫回升。

氣象局發布台北市大雨特報，今台北市山區有局部大雨發生的機率。(翻攝自氣象局)

氣象局發布台北市大雨特報，東北季風影響，今日（22日）台北市山區有局部大雨發生的機率。吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文，今日冷空氣漸減弱，氣溫略升，仍偏冷；大台北、宜蘭有局部雨，花、東偶有局部短暫降雨，新竹以南多雲時晴。北部氣溫11至17度，中部12至24度，南部11至28度，東部12至26度。明日（23日）氣溫再升，北舒適、南微熱，早晚涼；大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。

吳德榮指出，周五（24日）起強冷空氣逐漸南下，北、東轉雨、氣溫降。228連假前2天周六、日（25、26日）氣溫降至最低，北台灣轉冷，其他他區早晚冷，部分縣市將出現8度左右的平地最低溫，注意保暖。周末報到的冷空氣的強度，以達「強烈大陸冷氣團」，即台北測站測得12度以下的機率為最高。 降雨部分，周六大台北、東半部仍有局部短暫雨，周日北台灣轉乾。

連假後2天下周一、二（27、28日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升，西半部晴朗穩定、東半部偶有局部短暫雨的機率。