朋億*整體人力自2020年的496人增加至826人，去年整體在手訂單站上新高，以2022年區域銷售觀察，大陸、台灣、其他區域營收比重分別為41.72％、52.42％、5.86％；以產業區分，2022年半導體、面板光電、其他產業營收比重分別為82.24％、10.55％、7.21％，其中，受惠全球半導體擴建商機，半導體業務去年營收年增33.43％。雖然今年第1季為傳統淡季，但訂單能見度高，有望逐季成長。