朋億*整體人力自2020年的496人增加至826人，去年整體在手訂單站上新高，以2022年區域銷售觀察，大陸、台灣、其他區域營收比重分別為41.72％、52.42％、5.86％；以產業區分，2022年半導體、面板光電、其他產業營收比重分別為82.24％、10.55％、7.21％，其中，受惠全球半導體擴建商機，半導體業務去年營收年增33.43％。雖然今年第1季為傳統淡季，但訂單能見度高，有望逐季成長。
《其他電子》朋億*2022年營收、獲利雙創高 EPS11.74元
朋億*(6613)公布2022年財報，全年合併營收85.93億元，年增37.27％，而人民幣及台幣兌美元貶值因素，稅後歸屬母公司業主淨利為7.97億元，年增40.18％，全年營收、獲利創高，由於朋億*股票面額變更為5元後，發行股數倍增，調整計算2022年每股稅後盈餘為11.74元。董事會決議通過2022年下半年盈餘分配案，擬配發每股6.5元現金股利，加計上半年配發每股2元現金股利，全年股利配發率72％。
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