物價飆漲，雞蛋產地價、零售價均已漲回歷史新高，許多地方更出現買不到蛋的情況，反觀行政院副院長鄭文燦、農委會主委陳吉仲一視察，超市就馬上把蛋架塞好塞滿，讓不少網友哀號「來我家視察」。對此，陳吉仲昨（21）日首度為缺蛋道歉，並解釋政府的相關作為，但卻仍有不少人堅持沒缺蛋，在陳臉書留言喊「不用理那些刁民！」

陳吉仲昨日晚間在臉書發文，說「我要先對於消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意！」陳表示，禽流感侵襲全世界，從去年1月至今年2月，美國為此撲殺超過5000萬隻家禽、法國約2000萬隻、日本約1500萬隻、韓國約400萬隻，而台灣也撲殺了超過百萬隻家禽，為此政府已在去年底率先進口6萬隻種雞，今年預計也會進口30萬隻，讓後續蛋母雞供應充足。

陳吉仲坦承，近幾年台灣對於雞蛋的需求量為每日12萬箱左右，目前的供應量確實與這個數字有差距，已先減少加工需求，全力調度超市與傳統市場，並協助種雞場、蛋中雞場及蛋雞場全面更新設備，減低氣候對產蛋率的影響，與禽流感帶來的問題，讓雞蛋產業永續。

儘管陳吉仲已為缺蛋致歉，但卻仍有數百名網友湧入陳的道歉文，持續喊「從不感覺有缺蛋，只是有價格上的起伏」、「今天在便利商店看到好多蛋」、「我家附近小七明明就有蛋，缺的快跟我講」、「我連二天吃7-11茶葉蛋，一次還2顆，請問刁民有事嗎」、「不用理那些刁民」、「缺蛋是帶風向的造謠」。