直播主「呼呼」林芷瑩因姣好五官以及甜美嗓音，在各大社群平台上已累積近百萬餘粉絲關注，近日才和交往長達十年的男友陳零九共同宣布分手消息的她，昨(21)日晚間首度更新IG限時動態，似乎是用音樂吐露心聲。

呼呼與陳零九愛情長跑10年，據了解，兩人不僅同居，更一起投資諸如服飾、手搖飲等等事業，感情十分穩定，也讓粉絲期盼何時會邁入下一個階段。豈料，19日兩人共同於社群平台發全黑圖，並以文字宣告兩人分手消息，一時間讓網友們相當錯愕。

事隔二日，呼呼昨晚在IG上以限時動態方式曬出一張以小燈泡點綴的玻璃酒瓶圖，模糊的背景更充滿了白、藍、橙等多色光影，明暗對比下讓畫面看起來相當唯美。此外，並以「打字」特效貼出一段歌曲《I Love You Baby》中的歌詞：「I love you, baby／And if it's quite all right／I need you, baby／To warm these lonely nights.」或許是透過歌詞來表露近期心聲。

事實上，陳零九所屬的團體「五堅情」過往曾登上台北小巨蛋演出，女友呼呼則在台下默默支持，當時還開心於IG上曬出看演唱會以及在後台的大合照，昔日大肆放閃模樣對比日前分手全黑圖，讓人看了不勝唏噓。

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