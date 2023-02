直播主「呼呼」林芷瑩因姣好五官以及甜美嗓音,在各大社群平台上已累積近百萬餘粉絲關注,近日才和交往長達十年的男友陳零九共同宣布分手消息的她,昨(21)日晚間首度更新IG限時動態,似乎是用音樂吐露心聲。

呼呼與陳零九愛情長跑10年,據了解,兩人不僅同居,更一起投資諸如服飾、手搖飲等等事業,感情十分穩定,也讓粉絲期盼何時會邁入下一個階段。豈料,19日兩人共同於社群平台發全黑圖,並以文字宣告兩人分手消息,一時間讓網友們相當錯愕。

事隔二日,呼呼昨晚在IG上以限時動態方式曬出一張以小燈泡點綴的玻璃酒瓶圖,模糊的背景更充滿了白、藍、橙等多色光影,明暗對比下讓畫面看起來相當唯美。此外,並以「打字」特效貼出一段歌曲《I Love You Baby》中的歌詞:「I love you, baby/And if it's quite all right/I need you, baby/To warm these lonely nights.」或許是透過歌詞來表露近期心聲。

事實上,陳零九所屬的團體「五堅情」過往曾登上台北小巨蛋演出,女友呼呼則在台下默默支持,當時還開心於IG上曬出看演唱會以及在後台的大合照,昔日大肆放閃模樣對比日前分手全黑圖,讓人看了不勝唏噓。

