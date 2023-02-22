近日傳出國民黨中央考慮在立委初選中納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰，讓台北市議員徐巧芯淚訴宛如遭「家暴」。國民黨台北市議員秦慧珠昨(21)日暗酸有人想落跑國民黨中央擋不住，現在有人「又哭又鬧」，徐巧芯昨晚則在臉書發出公開信喊話秦慧珠。然而，媒體人張禹宣卻發現該文竟沒有半個檯面上的國民黨內人士留言，引發議論。

徐巧芯昨在臉書指出，最近看到秦慧珠多次針對她進行激烈的言詞攻擊，除了過去的「沒水準」、「吵鬧小雞」以外，甚至暗指她現在在演「上吊」，該字眼之重令她有點驚訝。徐巧芯感嘆表示，有時候自己人最傷人，「我們不是仇人，我只是希望有個公平的初選，真的有必要這樣詛咒我嗎？」她更認為說好的大家要團結，黨內不要互打，但最後只是她單方面的受到言語羞辱，這真的是團結嗎？

該文截至今(22)日上午七點，已有近1.7萬人按讚，逾2千則留言。未料，張禹宣卻發現留言區中，沒有半個檯面上的黨內人士，「一片靜默無聲」。張禹宣認為，徐巧芯宣布參加立委初選至今，從未針鋒相對的攻擊過費鴻泰或者馬前卒的秦慧珠，反觀讓人穿小鞋，到背後射暗箭。動作頻頻的人，演變至今已經走火入魔，不惜為政敵所操作，也要用極盡羞辱不堪之詞，大肆的抨擊。

「這些不堪入耳的內容，連正常的民進黨政治人物都難以開口」，張禹宣直言，從國民黨中央到同志，面對這樣的黨內暴力，卻紛紛採取姑息主義，視而不見、閉口不談，甚至以內鬥之名，檢討被害人，甚至連出面協調或遏止，都不見半點動作，冷眼旁觀。

張禹宣認為，國民黨在收割成果時手腳乾脆，衝在前線的人被自家人的炮火，打得體無完膚時，卻只想閃得遠遠，「還是要告訴社會大眾，這就是國民黨對待功臣的方式」。