新北市市長侯友宜屢在各大民調奪冠，直攻2024總統呼聲極高。媒體人韋安預測，2024若侯代表國民黨出戰，在一對一的情況下，將能大贏代表民進黨的賴清德150萬票以上；若侯、賴、柯文哲「三腳督」，侯仍將贏80萬票以上；若有其它組合的三腳督，侯還是能贏50萬票以上。此消息引熱議，不少網友認同侯的號召力，但也有許多網友擔憂，藍營內鬥恐讓綠營繼續執政。

韋安昨（21）日在臉書發文預測，侯友宜若代表國民黨2024出戰，根據《美麗島電子報》、台灣民意基金會這兩天發布的最新民調，綜合研究和評估，可預測：

一，侯友宜VS賴清德，一對一，侯將贏150萬票以上。

二，侯友宜VS賴清德VS柯文哲，三腳督，侯仍將贏80萬票以上。

三，若有其它組合的三腳督，侯還是能贏50萬票以上。

韋安分析，侯友宜能贏的客觀因素為：

一，侯友宜40多年公職生涯表現，台灣人都看在眼裡，而且76%的民眾信任他。

二，2018、2022兩次選舉對侯友宜進行嚴格的檢驗，他都選得「不錯」。

三，國民黨全黨上下，除少數，都已認定侯友宜是藍營2024「最強母雞」。

四，侯友宜在2024自身贏面大，又可開拓中南部、中間到淺綠選民的票源；這次九合一，侯也展現出，未來輔選、助選的「獨特魅力」。將能帶動藍營2024的整體氣勢，對立委選舉大有幫助。

此說法引熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「侯友宜確實有這個選票號召力」、「侯友宜能吸到中間跟淺綠選票」、「但現在很難講，不知道又會出什麼變故，勿忘2020慘劇」、「賴清德應該說服台灣人民如何進行『務實台獨工作者』的工作」、「哪來的自信？驕兵必敗！塔綠班不是吃素的！賴清德不是吃素的！」