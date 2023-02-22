近期台灣雞蛋價格飆漲，雞蛋不易買到引發「蛋荒」民怨不斷。對此，前立委沈富雄痛批，農委會主委陳吉仲「無用」，因他沒法處理問題，沈也認為，現在台灣雖然缺蛋，但沒有缺到吃不到的程度。

沈富雄昨（21）日在政論節目《少康戰情室》表示，目前台灣的雞蛋是很有缺的，供應量也很緊，「早餐店叫兩箱蛋，雞蛋業者早上先送一箱，第二箱接近中午時『再看看』」，但還沒有缺到吃不到。

沈富雄接著說，超商的茶葉蛋到現在還是10塊錢，自家附近早餐店店家告訴他，最近一顆雞蛋的成本多了1塊，因此，所有蛋料理以「成本上漲」為由漲了2塊。沈也痛批，陳吉仲「無用」，他沒有辦法處理問題，沈並直言，雞蛋缺是缺、貴是貴，但並沒有到「國家要亡掉」的感覺。

針對蛋荒，農委會強調，尊重雞蛋市場機制，同時會持續加強調度、穩定供蛋，以滿足消費者的需求；另外，全力協助農民加強養禽場轉型升級，提升生物安全及抗逆境能力。