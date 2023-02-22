南韓女星劉荷娜昔日來台發展，藉著與林志穎合演偶像劇《放羊的星星》爆紅，但2011年嫁給棒球選手李容圭後便淡出幕前。近日，她與兒子們陪擔任棒球選手的先生來台灣春訓，並曬出與林志穎的合照，掀起粉絲們的回憶。她的過往也被網友們神出，其實她曾經出演周杰倫的MV女主角，卻因為1事惹眾怒，往事也隨之曝光。

劉荷娜20歲來台灣發展演藝事業，並遇到了人生中的第一個貴人周杰倫，當時她外表亮眼、身材高挑，被周杰倫選中出演《白色風車》的MV女主，因此大紅。之後，她被導演陳銘章相中，出演《放羊的星星》的女主角「夏之星」，她以天然精湛的演技受到許多粉絲喜愛，紅遍兩岸，後來被爆喜歡上飾演劇中「吳仁耀」的演員郭世倫，兩人還被拍到在機場貼臉親吻的照片。2009年後，劉荷娜就很少出現在電視上了，甚至一度被造謠去世了，直到2011年她現身表示已經結婚。

之後，劉荷娜偶爾擔任電台主持人，副業發展為美容博主。不過，大家認為她的臉與當年的「夏之星」愈來愈不像，顏值不斷變換，整形的傳聞不脛而走，導致她復出後的口碑一直不如當年，直到她曬出某張居家照，被網友們推上了輿論的風口浪尖。

劉荷娜、郭世倫兩人還被拍到在機場貼臉親吻的照片。(圖/微博)

2021年劉荷娜曬出一張居家照，只見她穿著婆婆的睡衣，躺在了公公的大腿上。更讓人費解的是，照片發出後，她還俏皮地問大家婆婆不在家，回到婆家時，也會這樣躺在公公腿上嗎？這樣不得體的行為，讓廣大網友無法接受，她其後也悄悄刪文。如今，她將心力投注家庭，過的幸福美滿，許多粉絲紛紛為她高興。