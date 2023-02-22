執行長張瑜珊指出，2023年網家希望提升優化用戶體驗爭取消費者的回籠與新消費者的加入，讓消費者、供應商能「有感改變、走入日常」，包括持續提升直營品牌的豐富性，加強生活百貨商品開發的廣度與深度，鞏固3C電子產品領導優勢。會持續進行結構優化改善，因為網家最大營業額仍在3C，占比高達7成，但必須面臨去庫存化挑戰，必須將回饋機制做調整，而百貨面更努力讓營運健康成長。

另外，將以數據驅動為核心，強化各行銷渠道成效，借重現有智慧倉儲及分階段啟用的林口A7智慧物流園區提高揀配效能，積極拓展第三方倉儲業務，加強自有車隊配送運能及涵蓋率，擴充中南部的配送網絡，有感提升配送服務。

詹宏志說，電商大格局還是要追求營收成長，網家5年內營收翻倍目標沒有改變，不過，過去業績衝大，可以先摸索，但現在面對太多挑戰及內部的獲利困境，所以進行結構調整，先建構好的獲利架構，營收規模放大才有意義。

網家也將子公司進行重整，商店街去年臨時股東會通過大幅減資，為後續改組準備，這次通過增資7.55億元，讓淨值轉正，網家先認購商店街新發行普通股，再出售給露天市集，交易完成後，商店街將成為露天全資持有之子公司，網家將透過露天間接持有商店街股權共65％。詹宏志也希望持續能發會綜效，預期今年子公司營運多數都可以賺錢。