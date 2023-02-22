力積電2022年第四季合併營收143.63億元，季減達25.13％、年減達27.31％，為近7季低點。毛利率34.84％、營益率19.56％，分創近7季、近8季低點。稅後淨利19.2億元，季減達68.37％、年減達69.03％，每股盈餘（EPS）0.48元，雙創近2年低點。

不過，累計力積電2022年合併營收760.87億元、年增15.95％，毛利率46.76％、營益率34.6％，優於前年42.04％、30.62％。稅後淨利216.35億元、年增達34.45％，每股盈餘5.8元，仍全數改寫年度新高。

力積電2023年1月自結合併營收39.32億元，月減4.09％、年減42.88％，為近28月低點。公司表示，因適逢春節長假及中國大陸解封後的不確定性，預期首季稼動率可能續降至約60％，使營收季減約15％，但第二季營收預期有望持平，並希望下半年開始好轉。

力積電表示，銅鑼新廠本季將完成無塵室興建，預計第三季取得執照、試產55/44奈米產線，盼第四季至明年首季完成認證，初期月產能8500片，今年不會有重大營收貢獻，會衍生約20億元費用。而今年資本支出估達18.4億美元，較去年6.5億美元跳增。