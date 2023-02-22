寒舍股價自15日起明顯上攻，20日放量攻上漲停價41.4元，創2018年3月中以來近5年高價。雖然21日漲多拉回1.93％，但截至20日近6天股價漲幅達29.38％，且當日成交量達近60天成交均量10.99倍，達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關自結財報。

寒舍2023年1月自結合併營收4.58億元，月減5.03％、年增達48.43％，創歷史第三高。稅前淨利0.86億元、年增達5.11倍，稅後淨利0.74億元、年增達5.48倍，每股盈餘0.81元，優於去年同期約0.12元。法人看好預期寒舍首季營運將持穩高檔。

寒舍董事長暨總經理蔡伯翰先前表示，邊境解封後商務客回流較快，觀光客因全球景氣趨緩、航班運量尚未完全恢復等因素影響，目前尚未完全復甦，預期要到下半年才有機會恢復接近疫前水準，寒舍將致力衝刺營運表現，力拚今年營運轉虧為盈。