證期局副局長張子敏指出，過去曾因春節連假及疫情因素，宣布延後公開發行公司營運申報期限。而今年兒童清明連假自4月1日（周六）至4月5日（周三），若按須在每月10日前申報的期限規定，則4月結算3月營收作業工作日僅剩3天。

張子敏表示，在企業及證交所均反映恐會作業不及下，金管會決議將公開發行公司3月營運公告申報期限延後至4月12日。依證交法施行細則及金管會函令規定，應公告申報營運情形指合併營收、為他人背書及保證金額、資金貸與餘額、從事衍生性商品交易情形等。