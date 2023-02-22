證期局副局長張子敏指出，過去曾因春節連假及疫情因素，宣布延後公開發行公司營運申報期限。而今年兒童清明連假自4月1日（周六）至4月5日（周三），若按須在每月10日前申報的期限規定，則4月結算3月營收作業工作日僅剩3天。
張子敏表示，在企業及證交所均反映恐會作業不及下，金管會決議將公開發行公司3月營運公告申報期限延後至4月12日。依證交法施行細則及金管會函令規定，應公告申報營運情形指合併營收、為他人背書及保證金額、資金貸與餘額、從事衍生性商品交易情形等。
2023年兒童節及清明節連假長達5天，金管會考量連假導致企業僅剩3個工作天可進行3月營收結算等營運申報作業，宣布將2415家公開發行公司的2023年3月營運公告申報期限，自4月10日延後至4月12日。
證期局副局長張子敏指出，過去曾因春節連假及疫情因素，宣布延後公開發行公司營運申報期限。而今年兒童清明連假自4月1日（周六）至4月5日（周三），若按須在每月10日前申報的期限規定，則4月結算3月營收作業工作日僅剩3天。
張子敏表示，在企業及證交所均反映恐會作業不及下，金管會決議將公開發行公司3月營運公告申報期限延後至4月12日。依證交法施行細則及金管會函令規定，應公告申報營運情形指合併營收、為他人背書及保證金額、資金貸與餘額、從事衍生性商品交易情形等。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。