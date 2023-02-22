為緩解台灣面臨高齡及少子化所隱藏的高齡照護問題，衛福部即將推行「通訊診察治療辦法」修正草案，並改善疫情期間放寬視訊門診使用上遇到的痛點。遠傳響應政府政策，面對台灣社會龐大的高齡長照跟慢性病的醫療需求，持續推動5G遠距診療，擴大支援社區醫院與診所，協助基層醫療機構無痛轉型遠距視訊診療，提升醫療可近性。

遠傳總經理井琪表示，遠傳響應國家公共衛生政策，積極佈署以5G通訊支援遠距診療，於2019年底啟動「遠傳5G遠距診療前瞻計劃」，透過遠傳5G優質網路的建置，將醫療資源帶進偏鄉，至今已在12個縣市的35個偏鄉衛生所推出，嘉惠261個偏鄉村里的民眾；在疫情期間亦累積數十個科別及三萬人次視訊門診的經驗。本次配合法案的修正，遠傳本次攜手基層醫療兩大協會，啟動「5G遠距診療2.0」，擴大照護高齡者與慢性病患者，力拼為醫病雙方打造高效率、便利而有溫度的診療環境。

井琪進一步表示， 5G遠距醫療是需要長期的投資與推廣，遠傳擁有資通訊科技的能力與資源，希望能嘉惠更多族群。對5G遠距診療2.0的投資，包含加入醫療院所、科別等數量，加上設備建置、顧問指導、傳輸等計算，這些項目都需要長期的投資。另外，除先前遠距診療輸出帛琉的成功經驗，未來遠傳也將隨著外交政策，或是國內醫院或醫學中心的規劃，將5G遠距醫療的成功模式推展至其他國家。

國發會示警台灣已於2018年進入高齡社會，推估台灣將在2025年邁入「超高齡社會」；根據國健署2019「中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查報告」，發現五十四歲以上人口中近八成均罹患慢性疾病，政府加速放寬「通訊診察治療辦法」修正草案，開放地區醫院以下及診所可遠距照護長者及慢性病患者。

遠傳攜手台灣社區醫院協會與中華民國診所協會全國聯合會，期盼以「5G遠距診療2.0」深入最接近民眾的基層醫療單位，就近服務龐大的患者需求，完整串聯所有遠距醫療服務，一站式解決醫病痛點，達到更扎實的醫療分級。