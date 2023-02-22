女演員王淨日前被爆出與男星曹佑寧熱戀，不過當時雙方經紀人僅表示「年輕人正常交友」，否認交往傳聞，未料，王淨及曹佑寧近來各自曬出去日本旅行的照片，被眼尖網友抓包都在同個地點拍攝，如今更流出親密的搭肩畫面，閃瞎所有粉絲。

王淨與曹佑寧近來紛紛曬出到日本旅行的照片，由於多在同一個地點拍攝，也讓兩人陷入熱戀一事傳得沸沸揚揚，根據《鏡週刊》報導，本月20日目擊兩人出現於清水寺參拜，而且還大方搭肩且牽手，互動相當親密，而且毫無遮掩的意思，沿途中還不斷以「男女友視角」幫對方拍照，甜蜜畫面閃瞎所有人，據悉，王淨雖然才25歲，不過已經向友人透露已動了想嫁給曹佑寧的念頭。

雙方一開始傳出緋聞，就是從春節被目擊一同逛年貨大街及士林夜市開始，接著更被網友發現有許多共同點，像是同款手鍊及戒指、同天發文寫同款春聯，甚至某天曹佑寧手中抱的小孩，都被發現是王淨姐姐的女兒，此外，王淨生日當天發文寫下：「我有一種預感，25歲的我會非常幸福哦，因為我們相遇是最美好的一件事了」，似乎都在透露自己是戀愛中的小女人一事。

王淨發出一系列「男友視角照」後，網友紛紛留言獻上祝福，不過有人寫道：「經紀人頭很痛」，她則是搞笑回應：「她頭痛的應該不只這件事」，經紀人則是出「I Feel GOOD」的答案，似乎默認這段戀情。