目前正在積極備戰棒球經典賽的中華隊投手教練王建民，又捲入桃花風波。一名台南女名醫丈夫，3年前控告王建民與妻子不當往來，侵害配偶權。但法院調查後，發現事發生在10多年前，女醫丈夫並未在2年內法律期限內提告，且法官發現，王建民僅有傳訊詢問診療相關問題，沒有積極證據兩人不當往來，台南地方日前判他免賠。

根據法院判決，女醫發現丈夫於民國109年9月19日下午2時許，與丈夫住處發生性行為，侵害她配偶權，讓她受有精神上損害，連帶請求丈夫與小三連賠償1,000萬元。

女醫已於109年10月間向法院請求與丈夫離婚，並聲請酌定未成年子女之親權及扶養費，目前正在審理中，但丈夫同時也反訴請求離婚及夫妻剩餘財產分配。

但女醫丈夫不只一次出軌，先前因發現丈夫與小四有有不當往來，怒告兩人侵害配偶權也求償千萬，經法院判決後，丈夫與小四必須賠償100萬。

不過女醫丈夫不甘被訴，發現妻子與王建民兩人有簡訊往來，反告妻子與王建民外遇，要王建民與妻子連帶賠償1,000萬元。法官認為，王建民與女醫在2014年及2015年間的確有通訊往來，但內容並無何男女情愫或親密交往舉止，沒逾越一般社交行為範圍，對蕭女丈夫配偶權不構成侵害。