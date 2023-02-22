俄軍去年2月24日全面入侵烏克蘭，戰事持續至今。這份議案再次要求俄羅斯撤軍，呼籲各國支持追求烏克蘭全面、正義及持久和平的外交努力。聯大預定明天就俄烏戰爭召開緊急特別會議，安排多國代表發言，決議案在23日會議結束前交付表決。

湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）今天與駐紐約外籍記者視訊簡報時說，決議案已獲68國背書，「我們強烈敦促所有會員國支持這項議案，將票投給和平」。

聯大決議沒有法律約束力，僅具有政治影響力。俄烏戰爭爆發後，聯合國193個會員國近3/4透過決議譴責俄羅斯，仍無法阻止戰事蔓延。

烏克蘭曾希望聯大最新決議案納入總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）提出的10點和平方案，但多名外交官表示草案內容已簡化，以利爭取最多國家支持。

湯瑪斯-葛林斐德說：「支持烏克蘭和平與大國競爭毫無關係，這無關在美國與俄羅斯之間選邊站，而是為捍衛聯合國憲章，盡我們所能終結戰爭帶來的災禍，重申這個組織的核心原則，也就是任何國家都不能以武力掠奪另一國領土。」

俄羅斯發動戰爭後面臨外交孤立。去年3月2日，聯大譴責俄羅斯侵略烏克蘭並要求無條件撤軍的決議獲141國支持；同年10月12日，143國支持譴責俄羅斯「企圖非法併吞」烏克蘭4個地區、要求各國不要承認的決議。但中國、印度在兩次表決中都選擇棄權。

北京擬就俄烏情勢提出和平方案，中國國家主席習近平也可能在春季訪問莫斯科，扮演調停者角色。

湯瑪斯-葛林斐德僅說，美方預期中國不會在本週聯大會議上提出對打的議案或其他文件，未提中國是否會響應號召投下贊成票。

她表示，俄烏戰爭拖得愈久，烏克蘭人民受的苦就愈多，全世界跟著受苦，特別是仰賴烏克蘭榖物的中東與非洲國家，「只有俄羅斯能在今天就結束這場戰爭，在這之前，美國將持續與烏克蘭團結一心，直到正義、持久和平實現為止」。（編輯：韋樞）1120222