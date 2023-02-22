不少人都有通勤時遺落物品的經驗，新北樹林車站近日在站內張貼一紙公告，多達100件逾時未領遺失物將在今天上午9時30分，在樹林車站大廳展演活動區舉辦競標活動，物品包括相機、高爾夫球桿、快煮壺、血壓機、不沾炒鍋、SWITCH等，其中還有頂尖名牌香奈兒包，令大批網友暴動直呼「人生第一個香奈兒包就在火車站買了」。

《交通X樹林》前天（20日）於臉書粉專上傳樹林車站的站內公告指出，樹林火車站今（22）日上午9時30分將舉辦旅客「逾期遺失品拍賣會」，拍賣的物品包括手表23個、包包14個、高爾夫球桿14支、相機腳架7個、相機7台、羽球拍6個、電子書5個、電話機4個、不鏽鋼快煮鍋4個、微電腦智慧鍋、血壓機、血糖機、SONY PSP、SWITCH、捷安特兒童腳踏車、拼圖、吊飾、大理石不沾炒鍋、絨毯各1件。

樹林車站公布逾期遺失物品內容。（圖／翻攝自交通X樹林粉專）

《交通X樹林》表示，看到遺失物品中有高爾夫球桿、兒童腳踏車和大理石不沾炒鍋，整個黑人問號，「有興趣的人，記得在周三早上前往樹林車站大廳展演活動區一探究竟」。

據樹林車站的公告顯示，遺失物品相機品牌有SONY、CANON、NIKON；手表是Adida、Apple、SEIKO、COACH等；包包有香奈兒、PUMA。

貼文曝光，不少人看到香奈兒包相當吃驚，「竟然有遺失香奈兒的包包啊⋯⋯」、「香奈兒包也捨得掉？」、「居然有香奈兒的包」、「把香奈兒標回來啊」、「香奈兒不見會哭欸」、「想要香奈兒包」、「人生第一個香奈兒包就在火車站買了啦」。

另也有人對快煮壺、炒鍋遺失感到不可思議，「怎麼有辦法在火車上遺失快煮壺，還4個」、「炒飯鍋跟兒童腳踏車都忘了帶下車，希望爸媽有記得帶小孩下車」、「炒鍋也能忘記真佩服」、「那個智慧鍋也很搞笑」、「厲害了，什麼都有了」。