作家苦苓現身留言，媒體人韋安也立刻回應。（圖／截自韋安臉書）

新北市市長侯友宜屢在各大民調奪冠，直攻2024總統呼聲極高。媒體人韋安預測，2024若侯代表國民黨出戰，在一對一的情況下，將能大贏代表民進黨的賴清德150萬票以上；且不論是侯、賴、柯文哲「三腳督」，還是任何其他組合，侯也都將以50萬票以上勝選。作家苦苓現身則留言踢館：「不要再預測了，猜對了就得意洋洋，猜錯了就假裝忘記。」韋立刻回應：「難道都是巧合嗎？老師，把您『猜對的』也拿出秀一下吧！心胸要寬廣，我都向您好的地方學習。才會進步，越來越準。」

韋安昨（21）日在臉書發文預測，侯友宜若代表國民黨2024出戰，根據《美麗島電子報》、台灣民意基金會這兩天發布的最新民調，綜合研究和評估，可預測：

一，侯友宜VS賴清德，一對一，侯將贏150萬票以上。

二，侯友宜VS賴清德VS柯文哲，三腳督，侯仍將贏80萬票以上。

三，若有其它組合的三腳督，侯還是能贏50萬票以上。

韋安秀出自己過往「戰績」，強調他以上「預測」準不準，可參考其臉書九合一選前的各項預測：

一，侯會大贏對手40萬票以上，讓對手「史詩級」的潰敗。

二，九合一之後，侯2024支持度，一定會立即反超賴清德。

三，新北、台北、桃園三都，國民黨全贏。

苦苓則現身留言道：「不要再預測了，猜對了就得意洋洋，猜錯了就假裝忘記。」韋安也不甘示弱立刻回應：「難道都是巧合嗎？老師，把您『猜對的』也拿出秀一下吧！心胸要寬廣，我都向您好的地方學習。才會進步，越來越準。」