去年止步季後賽首輪的老鷹，本季戰績仍未見起色，在明星賽前僅拿下29勝30負、名列東區第8的戰績，並不符合球團期待，根據《ESPN》記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，老鷹已經開除了總教練總教練麥克米蘭（Nate McMillan），將由助理教練普朗提（Joe Prunty）暫代兵符，沃洛納斯基表示，林書豪恩師艾金生（Kenny Atkinson）及爵士前主帥史奈德（Quin Snyder）是老鷹總教練的強力競爭人選。

老鷹期待複製2020-21年賽季戲碼，當年球團同樣在季中讓前任總教練皮爾斯（Lloyd Pierce）捲舖蓋走人，任用麥克米蘭作為臨時總教練，幫助當時不滿5成勝率的老鷹，拉尾盤搶下東區第5種子，更是在季後賽連斬尼克、七六人，最終才在東區冠軍賽遭到公鹿淘汰，麥克米蘭也在該季獲得真除，讓人非常期待老鷹未來能飛得多高。

去年休賽季老鷹經由交易獲得明星後衛穆雷（Dejounte Murray）加盟，與隊內超級球星崔楊（Trae Young）組成後場搭檔，穆雷曾獲選年度防守第2隊，大幅降低了崔楊的防守壓力，也能充當場上的另一位控球者，只是老鷹本季仍是相當掙扎，明星賽前的2連敗讓勝率再度不及5成。

除了戰績不佳是主要因素外，根據先前報導，崔楊曾與麥克米蘭在投籃訓練時發生爭吵，當時崔楊為了處理傷勢，選擇缺席投籃訓練，不過麥克米蘭卻撂下狠話，要他在板凳出發及缺席比賽之間擇一，崔楊選擇了後者。麥克米蘭執教生涯不擅長處理球員關係，也讓他最終丟了飯碗。