全台鬧蛋荒！好市多臉書粉專版主拿去年的舊照片，稱好市多不缺蛋，結果卻被網友抓包版主使用去年的舊照片發文，引起大批網友撻伐，PTT上的鄉民更直接怒轟好市多版主造謠，不久後，版主更新貼文說，他只是想表達沒有買不到的商品，只有買不到的價格，並補上新拍的現場照片。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」的版主昨天發文表示，好市多的雞蛋永遠不缺，本來只是分享商品消息的文章，卻意外引來網友撻伐，因為有眼尖網友發現，版主貼文的照片竟是去年的，讓不少人懷疑起文章的真實性。

相關消息也被分享到PTT上，一位網友發文怒轟「好市多粉專版主用舊圖造謠沒缺蛋」，認為板主的行為太誇張了，而且版主被網友抓包以後，就把舊照片中雞蛋的日期馬賽克，但是後面的箱子卻忘了馬掉，結果又被抓包。讓不少網友看傻，「可悲成這樣」、「認知作戰」、「現在連這個都要騙了嗎？」

而好市多臉書粉專的版主後來也更新貼文說，他發現很多人都誤會他的意思了，他只是想表達好市多現在有賣雞蛋，但是價格變貴，所以「沒有買不到的商品，只有買不到的價格！」他也澄清使用舊照片只是想說隨便抓個資料照而已，不過，後續他也已經將照片置換成現場拍的照片，並把舊照片給下架。