今日（22日）農曆二月初三是文昌帝君誕辰，俗話說「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」，命理專家谷帥臻老師說明，古人苦讀中狀元可功名富貴，讀書是邁向成功的簡便之路。她提醒，不僅學子需要拜文昌，求財者需靠EQ投資，經營者須下正確決策判斷，從大人至小孩均必拜文昌開智慧。

谷帥臻在《旺好運》幫大家整理出2種常見拜文昌的方法，一到文昌廟祈福並點燈，二則在自宅安奉文昌風水以加強催發效果。

●文昌廟祈福全攻略

可準備水果、壽桃、麵線、金紙、發糕、粽子、桂圓、礦泉水等供品並加上佈施的收據。過火物品則有：文昌圖、文昌筆、文昌符。求考試者要準備准考證影本、考試用筆、考試當日穿著乾淨上衣；求官者準備名片、印章、平日穿著洗淨後的上衣。接著點整年份的文昌燈，有助照亮元辰，運途光明。

將上述準備供品放在神桌上後就可焚香念誦祈福疏文，將過火物品放在文昌爐上方繞三圈，請廟方加蓋文昌印至考試當日穿著的上衣，准考證影本（或名片）留在廟裡即可。

●回家後4件事別忘了做

谷帥臻提醒，記得將文昌圖、文昌筆擺放於文昌位（客廳或書房中宮）、喝文昌水、吃粽子、桂圓、發糕。考試當日穿著文昌印衣物，且隨身攜帶文昌符提升考運、貴人運、事業運，開啟光明前程。

●可在家安奉文昌風水

準備文昌帝君神位或魁星圖、開光過的文昌筆，在文昌聖誕日或擇吉日安奉在家中文昌位並在前方放置香爐焚香，平日焚香、誦念本斗長生聰明神咒、文昌帝君聰明咒等。