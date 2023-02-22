小編今（22）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美元升息加升值，讓資金告別保單奔回銀行。去年美國聯準會（Fed）急速升息17碼（1碼是0.25百分點），加上美元升值，壽險保單解約金首次超過1兆元，全年高達1.25兆元，占全年壽險給付近58％，無論金額及占比都創新高，快速且大量解約，使得壽險業去年下半年一度出現現金流量危機。

【1】壽險去年解約金 首度破兆元

雖然Fed在今年2月再度升息1碼，但因美元匯率回貶，新台幣兌美元從去年10月32.21元，到今年1月急升到30.052元。壽險業者強調，美元保單解約速度已緩和，現金流量問題暫告解除。

保發中心最新統計，去年全年壽險保單總給付金額2兆1,693億元，創歷史新高，比前年增13.1％，主要是疫情、升息及升值造成，年增加最多的是解約金，首度突破1兆元外，並較前年增加3,495億元，年增幅高達39％。

【2】星宇將辦現增50億

星宇航空躍居台股吸金熱點，繼7個交易日股價漲166％，成交值突破50億元，改寫興櫃紀錄後，星宇董事會21日決將辦理現金增資，普通股以不超過3億股為上限，預計募資不超過50億元。法人估計，星宇最快4月申請上市，預計今年底、明年初掛牌上市。

【3】台塑四寶 股息上看670億元

台塑四寶將自本周五（24日）起陸續召開董事會，股利政策引發關注。據悉四寶因投資計畫多持穩推進，暫無其他龐大支出需求，加上去年獲利減少，壓抑股利回饋股東空間，股利政策傾向維持70％～75％配發率，若各公司無特殊原因，或將延續73％～75％的高標方案。以台塑四寶去年合計獲利901.28億元估，現金股息總和可望逾630億元、上看650億～670億元。

【4】俄烏戰爭滿一年 普丁：將恢復核武測試

俄羅斯攻打烏克蘭將於24日屆滿一年，美國總統拜登20日意外出訪烏克蘭，普丁隨即在次日的演說矢言繼續出兵。

普丁表示：「我今日被迫宣布俄國暫停參與《新削減戰略武器條約》。」他稱華府部分人士考慮重啟核武測試，若有必要俄國也應該做好準備。普丁表示俄國不會率先行動，但如果美方恢復測試，俄國便會跟進。

【5】解封旅遊潮爆發 港人遊台詢問量單周增4.5倍

隨著疫情放緩，各地防疫措施陸續鬆綁，旅遊業和相關產業重現曙光。香港旅遊優惠平台Klook公布數據顯示，自台灣14日宣布對香港旅客全面開放後，平台有關台灣的商品瀏覽量，較前一周急升4.5倍。與此同時，周邊產品也有爆發式增漲，行李箱業者指出，過去五個月生意月增都近5成。