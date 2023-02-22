台南一名人夫與妻子結婚多年後，感情漸行漸遠，竟於2015年間出境後就未返台，在大陸另結新歡，並育有子女，更將新歡介紹給女兒認識，讓元配心碎訴請離婚；法官認為雙方分居迄今已7年餘，婚姻基礎已失，婚姻現僅存形式而無實質，因此判准2人離婚。

據判決書指出，人妻主張與丈夫於1989年結婚，但婚後雙方因性格及價值觀差異，常有摩擦，兩人感情漸行漸遠，丈夫於2015年出境後就未返台，雙方已分居7年之久，甚且丈夫已在大陸另結新歡，並育有子女，夫妻情份早已蕩然無存，因此向法院訴請離婚。

法庭審理時，2人的女兒到庭證稱，從20幾年前就很少看到爸爸，大概在7、8年前去香港遊玩時，爸爸曾找她過去大陸東莞，並且介紹新歡給她認識，並提供爸爸、其外遇對象及2人所生的小孩照片為證；而人夫經合法通知未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

法官認為人夫已離家約7年之久，期間未返家與妻子同住，顯見人夫對於婚姻並無維持及共同經營之誠意，堪認雙方婚姻基礎已失，婚姻現僅存形式而無實質，足認雙方確有難以維持婚姻之重大事由，且其事由，可歸責於人夫，因此判准2人離婚。