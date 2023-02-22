9年前震驚社會的北市信義區夜店殺警案，參與犯案的男子樊豪去年遭判囚7年6月定讞，他聲請再審及停止刑罰執行，否認在場參與攻擊員警薛貞國致死，但台灣高等法院認為他所提的證據不足以動搖原確定判決，裁定駁回聲請。可抗告。

2014年9月14日凌晨2點多，曾威豪及當時的女友劉芯彤在信義區SPARK夜店消費，曾男因酒醉與安管人員衝突後，2人打電話給蕭叡鴻抱怨，蕭為替2人出頭，糾集人馬到夜店理論。

蕭男等70多人前往SPARK，台北市警信義分局刑警薛貞國獲報前往查看，並表明警察身分，因責備曾等人吵鬧行為，引起蕭男等人不滿，出手毆打薛，還高喊「殺死他、拖出去」，薛最後遭痛毆致死。

主謀蕭叡鴻等61人在4年前已判刑確定；另9人部分，最高法院去年將主嫌「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻各依聚眾鬥毆致人於死罪判刑8年，樊豪等7人各判7年到10年6月不等刑期，全案定讞。

入獄執行中的樊豪聲請再審，他提出監視器畫面截圖、勘驗結果及診斷證明書，主張他沒有攻擊夜店安管也未參與傷害之行為，與其他共犯間無犯罪行為之分擔，對薛貞國死亡之結果顯無相當因果關係，他聲請再審及停止刑罰執行。

高院認為，原確定判決所引用、記載之監視錄影畫面勘驗結果，並未記載樊豪有攻擊安管，且已就證據單獨或綜合案內其他有利與不利之全部卷證予以判斷，他聲請再審意旨不符合法律規定，裁定駁回。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！