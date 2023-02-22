現代人手機不離身，外出最擔心手機突然沒電，如果又忘了帶行動電源，這時手機盡量少用容易耗電的功能，以延長電池續航力。在一般人印象中都認為玩遊戲最耗費電力，但大家都錯了，其實最大「吃電怪獸」竟是每個人都會用到的拍照功能。

據國外評測機構DXOMARK電池部門工程師測試，他們以2020年以來，測試所有手機數據為基礎分析，其中包括120支手機，列出手機使用不同功能的耗電排行。

從統計數據顯示，手機耗電最大怪獸是相機功能，每小時平均耗電量為960mAh；遊戲的耗電量555mAh排名第二；衛星導航定位，需要頻繁移動網路，以每小時耗電量531mAh列在第三。

其他耗電功能依序為：看影片304mAh、通話185mAh、音樂播放134mAh，而待機模式最省電只耗用16mAh。

為何相機是耗電大魔王，DXOAMRK工程師解釋，因為拍照或錄影必須保持螢幕開啟，加上2個或以上的鏡頭模組保持運行狀態，來支援放大或縮小的變焦動作。

此外，鏡頭對RAM跟CPU要求也很高，才能運算處理拍攝影像，如加強細節、提高亮度、調整飽和色彩等來達到最佳成像。同時GPS也在儲存拍攝地點的訊息，這一系列耗電過程，都只在打開相機的幾毫秒之內完成。