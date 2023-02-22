57歲藝人許傑輝縱橫演藝圈多年，過去於節目《全民大悶鍋》、《全民最大黨》展現出色的模仿能力，離開節目後他用心琢磨表演，累積許多知名影視作品，深受觀眾喜愛。豈料，他近日在臉書曬出一張「破相照」，只見他臉部有縫合的痕跡，令許網友擔心不已。

熱愛分享日常生活的戲劇一哥許傑輝，突然於昨(21)日貼出一張傷勢照，配文寫下：「縫合完成」，只見照片中的他，右眉上方貼著一塊白色紗布，疑似才剛動刀完，貼文一出立刻引起網友關心，大家紛紛留言：「保重身體」、「阿輝伯阿……你怎麼會不小心」、「輝哥早日康復」。

許傑輝也在貼文中親自回應網友關心，除了透露自己「動了小手術」之外，也不改搞笑個性，在留言區逗趣寫道：「選擇題1.割雙眼皮2.被太太唸還敢回嘴3.偷看別人棒賽4.其他？」，網友見狀後開玩笑道：「青春痘吼。」，他也幽默回應：「答對前半段」

事實上，許傑輝從戲劇、模仿、主持到編導都有涉獵，2020年更憑著演出夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中海派的「火寮一哥」角色，受到大批觀眾喜愛。近年，他更升格為導演拍攝劇情短片《88海水浴場》，並入圍「2020日本東京國際短片影展」。

許傑輝談到成為導演的契機，他表示演戲時即使是小角色，都會認真準備，卻曾在跟導演溝通時，由於不是大牌男主角遭到怒嗆，「你不要跟我講那麼多，等你以後當導演再來講。」也正因為這句話，讓許傑輝下定決心努力成為導演，獲得入圍佳績。