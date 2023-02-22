U-2S「龍女」（Dragon Lady）偵察機監看陸間諜氣球

歷經沸沸揚揚的中國高空間諜氣球飛美領空爭議後，美國空軍U-2S「龍女」（Dragon Lady）偵察機本月稍早飛越美加領空，和這高空氣球共飛的畫面曝光。

據《戰區》（The War Zone）網21日報導，在中方氣球最後在南卡羅來納州外海被擊落前，至少有兩架U-2S在監視它的航向，並蒐集情資。

U-2專家波考克（Chris Pocock）在他的「今日龍女」（Dragon Lady Today）網站上，張貼了這張共飛照。而照片顯示，這張照片是從駕駛艙拍攝的。事實上，先前已知，至少有1張相關自拍照。

儘管從照片中看到的東西相當有限，但立刻凸顯了為何美方會出動U-2的原因。從照片可以清楚地看出，U-2飛在氣球上方，機身在白氣球上投映出陰影，呈現出令人難以置信的畫面。

THE U-2 AND BALLOONS – SOME HISTORY, AND SOME THOUGHTS https://t.co/47SV5BppaU — Chris Pocock (@UKdragonChris) February 21, 2023

美國官員說，這顆氣球在6—7萬英呎（18288—21336公尺）高的地方飛行。而起碼就目前所知，美國政府軍武庫中，除了U-2之外，其他還有甚麼能在遠高於這氣球上方飛行，接近氣球，並長時間在高空與氣球共飛的軍機。

然而，投映在氣球上的奇特形狀令人懷疑，是不是起碼還有另一架偵察機，而那其實是雙座TU-2S 教練機。分析指出，或許對雙座的TU-2S飛行員而言，在接近中國高空氣球，拿起相機拍照時，要來得容易些。

此外，照片也從嶄新的角度，俯視氣球和吊掛在氣球下方的物體。美國官員說，中方氣球本身的直徑約達200英尺（約60公尺），而酬載量可能至少有2000磅（近910公斤）。