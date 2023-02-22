興櫃股星宇航空近期挾著航空業翻紅、創辦人張國煒的高人氣與1月不俗的營收表現，在6個交易日股價暴漲166％，一度衝上50.5元的歷史新高價，星宇董事會也決定辦理現金增資，預計募資不超過50億。此外，星宇也因為過熱的交易面臨處置，在今（22日）天起生效。星宇今股價出現重挫，早盤即跳水重挫20%。

星宇從13日的開盤價19元起漲，連續6個交易日上漲，最高20日觸及50.5元，漲幅達166%，昨（21日）結束漲勢，出現上下高達近50%的巨震，最終下跌5.65元（或12.57%）收在39.3元，均價為42.03元。

另外，由於星宇連續3個營業日達櫃買中心作業要點第二條第一項第二款，經櫃買中心公布注意交易資訊，從22日起5個交易日單筆買賣10張以上或單日30張以上都要先付款、圈存。

工商時報報導，上市一直是星宇航空的目標，目前正就採多元上市或創新版上市進行評估。據了解，星宇董事長張國煒不希望股價為有心人炒作，希望以合理價位，吸引支持星宇的股民。