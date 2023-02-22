秀場天王豬哥亮以主持《豬哥亮歌廳秀》走紅，不過1988年在結束高雄藍寶石歌廳演出準備與兒子北返時，被三名兇嫌迎面開槍射擊，導致腹部中彈送醫急救，經過治療後所幸大礙，事發後劉文正從美國返台並在節目上獻花，讓豬哥亮當場感動到下跪。

豬哥亮1988年遭槍擊後，劉文正特別從美國回台上「豬哥亮歌廳秀」節目獻花致意，讓豬哥亮高興直呼「我從來沒有在錄影帶中跟你同台」，劉文正當時表示在秀場時期常與賀一航及康弘同台，卻未與豬哥亮合作，這番話讓豬哥亮聽到後感動到當場下跪，並說道「今天你能夠來真的是太感激了」。

接著，劉文正提到，在美國聽聞豬哥亮槍擊的消息相當難過，害怕以後再無同台機會，如今在節目上看到豬哥亮復原情況良好，讓他非常高興，隨後，更大讚豬哥亮的錄影帶給台灣旅遊業歡笑，因為每次坐遊覽車都可以看到豬哥亮的節目，此話一出，不禁讓豬哥亮虧「原來劉文正這麼摳門，出去玩還坐遊覽車，買名車都放在家不敢開」笑翻全場。

另外，劉文正表示，豬哥亮的錄影帶在美國賣得非常好，不管在紐約還是舊金山的唐人街，豬哥亮的錄影帶都是賣最貴的，不過劉文正坦言，希望老闆價格價低一點，讓更多華人可以看，而在旁的賀一航幽默表示，豬哥亮中槍的事情，美國華僑都很關心「馬上弄一個『靈堂追思會』，不過聽到他醒來後，馬上改成『豬哥亮同樂晚會』！」