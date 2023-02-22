投資人預期美國聯準會(Fed)和其他國家央行將繼續升息，以抑制通膨，加上零售業前景預測黯淡，美股收盤大跌，創年初以來最差表現，拖累今(22)日台股挫低逾200點，最低約來到15354.47點。

台積電ADR跌2.73%、收87.64元。台股現貨部分，早盤下跌11元至505元，聯電重挫逾2%至49.45元。焦點股方面，星宇航空遭櫃買中心處置，22日起5個交易日，委託買賣單筆10張，或單日30張，要先付全部價金、圈存，加上公司決議將辦理現金增資，今日早盤跳水重挫20%，最低約來到32元。

道瓊工業指數大跌697.10點或2.06%，以33129.59點作收。標準普爾500指數重挫81.75點或2.00%，收3997.34點。科技股那斯達克指數重摔294.97點或2.50%，收11492.30點。費城半導體指數狂跌99.604點或3.31%，收2906.264點。