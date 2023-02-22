南韓女團WA$$UP出身的女星智愛擁有甜美臉蛋與纖細身材，一出道就受人矚目，但她在2021年公開出櫃坦承是雙性戀，意外引起大批媒體爭相報導，也掀起龐大酸民圍剿。時隔兩年，她近日登上綜藝節目《進擊的姐姐們》吐露自己出櫃後苦不堪言，也曾遇到女友的質問讓她不知該如何回答。

智愛近日在節目《進擊的姐姐們》中透露當年出櫃的原因，坦承25歲之前曾交過幾個男朋友，但幾乎都交往不到3個月就分手，讓她心靈有種無法被填滿的感覺，疑惑這段關係到底是不是愛情，而她在懷疑自己的同時也嘗試了與女性交往，交第一任女友時剛好看到有關「酷兒（Queer）」的電影，留言區全是不好的評論，便一氣之下於社群媒體上公開出櫃，但她也沒想到自己出櫃的消息會被媒體大篇幅的報導，一下子就收到超過3000條謾罵她的私訊。

智愛認為自己並沒有做錯什麼，也開始了解到身為雙性戀的痛楚，她透露前女友過去曾質問她，「為何不直接說自己是『蕾絲邊』（女同性戀）就好，是故意要給男人追求的空間嗎？」但她認為自己就是雙性戀，沒有必要硬說是同性戀，而她原本也認為結婚一定要跟異性，但在跟同性交往後也出現了與女方結婚的想法，可惜南韓目前還不允許同性婚姻，社會大眾普遍也還無法接受同性戀。

另外，智愛也無奈表示，自從出櫃後演藝事業也受到重挫，雖然很想上節目曝光，但在與製作單位幾次會議後還是決定拒絕，避免談論性向的話題，而這次她則是提起勇氣一次在節目上說開，希望解開大眾的疑惑。而她的媽媽知道時剛開始還是希望她與異性交往，但在深入了解她的想法後，也逐漸接受是雙性戀的事實。